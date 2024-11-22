ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخصبات المغشوشة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط مصنع "بدون ترخيص" بالقليوبية لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالك مصنع ، عامل بذات المصنع "له معلومات جنائية ") بإدارة مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة بإستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، عثر بداخل المصنع على(3,5 طن مواد خام لمخصبات زراعية وأسمدة مغشوشة ومجهولة المصدر-20875لتر منتج نهائى ومواد خام لأسمدة زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر- خط إنتاج كامل).