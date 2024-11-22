ضبط مخدرات بقيمة 34 مليون جنيه بحوزة عناصر إجرامية

محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم مضبوطات، تقدر قيمتها المالية بـ 34,5 مليون جنيه تقريباً.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الإسماعيلية - القاهرة) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأسفرت النتائج عن ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزته (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته(33 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

ونجحت الجهود فى ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، وبحوزته (7 كيلو جرام لمخدر البودر"الحشيش الاصطناعى"- سلاح أبيض – ميزان حساس) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (34,5 مليون جنيه تقريباً.