ضبط المتهم بالتعدى على برمجيات مملوكة لشركة بدون تصريح

كتب محمود عبد الراضي -أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئول مصنع ماكينات تعبئة وتغليف "كائن بمحافظة الشرقية") بالتعدى على برمجيات مملوكة لإحدى الشركات بدون تصريح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول) ، وبالتفتيش تم العثور على ( 2 وحدة معالجة مركزية محمل عليها برنامج مقلد ومنسوخ للشركة بدون تصريح) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها مع مالك المصنع بقصد تحقيق الربح المادى.