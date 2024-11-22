شريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران

كتب أحمد مصطفى

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف شريف توفيق دردير للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران.

ويأتي هذا التكليف خلفًا لمحمد أحمد القاضي، الذي قدم له المهندس يحيى زكريا الشكر علي جهوده الملموسة خلال فترة عمله.



من ناحية أخرى قدم رئيس الشركة القابضة الشكر إلى فريق عمل شركة مصر للطيران الذى نظم إجتماع إتحاد شركات الطيران الإفريقية ال56 والذى أستضافتة القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية على جهودهم الملموسة لإنجاح الحدث الأهم الذى شارك فيه 500 شخصية إفريقية وعالمية من القائمين على صناعة الطيران