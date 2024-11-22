اليوم السابع
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درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:05 م
درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14 حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض بقيم تتراوح من (4:3) درجات على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024.

وأوضحت "الأرصاد" درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء من الجمعة 22 نوفمبر 2024 إلى الأربعاء 27 نوفمبر 2024، على النحو التالي:

الجمعة 22 نوفمبر

-  القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
-  شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.
-  جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

الإثنين 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الثلاثاء 26 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الأربعاء 27 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.







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