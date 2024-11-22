خطة تطبيق التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الثانية.. تعرف عليها

كتب: وليد عبد السلام

يهتم المواطنين بالبحث عن خدمات التأمين الصحى الشامل والذى ترعاه الدولة المصرية بشكل كبير، فقد كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإليكترونى عن خطط العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتى تشمل (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا).

وتابعت وزارة الصحة والسكان: المستهدف من المرحلة الثانية بمنطومة التأمين الصحى الشامل أن ينتفع بها 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه.

وقالت وزارة الصحة والسكان: المستشفيات التى سيتم تشغيلها فى المرحلة الثانية تبلغ 65 مستشفى بإجمالي 10 آلاف و669 سريرًا، و516 مركز رعاية أولية، قابلة للتعديل طبقًا للمسح الميداني، موضحه أن خطة العمل تتضمن تطوير وإنشاء جديد لـ 40 مستشفى بتكلفة 44.4 مليار جنيه، و516 وحدة رعاية أولية، بتكلفة 30.96 مليار جنيه.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، قالت: تستهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول والذى يشمل تطبيق نظام صحى يشمل الجميع بأعلى معدلات تنفيذ.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي في بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، هو إتاحة الخدمات صحية متميزة وعالية الجودة، موضحًا أن نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان 78% -حتى الآن- بإجمالي تكلفة سنوية 10 مليارات جنيه.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي لـ 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014، فضلاً عن تقديم الخدمات لـ 8.5 مليون مواطن مدرج ببرنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال خلال 23 فرعا للهيئة العامة للتأمين الصحي، بواقع 36 مستشفى، و367 عيادة شاملة، و101 مركز علاج طبيعي، و38 لجنة عامة، و1673 مستشفى وجهة متعاقدة تقدم خدماتها للمنتفعين من التأمين الصحي.