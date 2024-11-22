تكليف الدكتور غادة عبد البارى للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع

محمد صبحى

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، قرارا بتكليف الدكتورة غادة أحمد عبد الباري عميد كلية الصيدلة للقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما أصدر قرارا بتكليف دينا محمد رفيق أبو حسين للقيام بأعمال عميد كلية الصيدلة بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة د. غادة أحمد عبد الباري ببذل أقصى جهد للنهوض بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتطويره، والعمل علي التوسع في أنشطته في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وصولا لاستيفاء معايير الجودة المحلية والعالمية، كما وجه سيادته بالعمل بروح الفريق بما يحقق رؤية الجامعة.

وجدير بالذكر أن الدكتورة غادة أحمد عبد الباري أستاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة وعميد كلية الصيدلة ، وقد شغلت عدة مناصب من بينها الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس في الفترة من 2014 حتى 2018، وعضو الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى اليونسكو في العامين 2018 و 2019، وأمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو - الكسو - ايسيسكو) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 2018 حتى 2022، وعضو مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة البريطانية والفرنسية بمصر عامي 2019 و 2020، وعضو بقوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين للدراسات الصيدلية ( الدورة الرابعة عشر 2022 - 2025).