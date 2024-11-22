تعرف على موعد انتهاء حبس عصام صاصا وشقيقه فى قضية التزوير

كتب سليم على

حدد محكمة مستانف جنايات الجيزة، جلسة 17 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.

وينتظر صاصا وشقيقه قرار المحكمة الذي سيكون الفيصل فى تحديد فترة حبسهما اما بتأييد الحكم واستكمال سنة الحبس أو تخفيف الحكم أو البراءة.

وفى 29 اغسطس الماضي عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة عصام صاصا وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل في قضية تزوير توكيلات، وفى حالة تأييد الحكم فإن فترة انتهاء حبس صاصا وشقيقه ستكون فى أغسطس 2025 المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري، وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لـ ارتكاب تزوير في التوكيل المذكور