اليوم السابع
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الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:47 م
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المرور تحرر 24 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:09 م
المرور تحرر 24 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة صورة ارشيفية - مرور
محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (39586) مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الجهود في ضبط (1256) مخالفة السير بدون تراخيص، و(21) دراجة نارية مخالفة، و(24245) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(1347) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(10) مخالفات موقف عشوائى، و(11) مخالفات شروط التراخيص.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 







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