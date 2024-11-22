اليوم السابع
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القبض على أستاذ جامعي قتل جاره وأصاب ابنه في حدائق أكتوبر نتيجة خلافات جيرة

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:45 ص
القبض على أستاذ جامعي قتل جاره وأصاب ابنه في حدائق أكتوبر نتيجة خلافات جيرة مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على أستاذ جامعي، لاتهامه بقتل جاره، وإصابة ابنه بحدائق أكتوبر، نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل شخص وإصابة نجله في حدائق أكتوبر.


توصلت تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، إلى أن أستاذ جامعي وراء الاعتداء على المجني عليهما بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







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