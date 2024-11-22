اليوم السابع
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الدفاع الروسية: استخدمنا صاروخا باليستيا متوسط المدى لأول مرة فى القتال

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:30 م
الدفاع الروسية: استخدمنا صاروخا باليستيا متوسط المدى لأول مرة فى القتال صاروخ باليستى
كتب محمد شعلان

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدامها صاروخا باليستيا متوسط المدى نوعه أوريشنيك لأول مرة في أعمال قتالية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن الجيش الروسى يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.

 

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، دارينو، ليبيديفكا، ليونيدوفكا، مالايا لوكنيا، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، وسفيردليكوفو".

 

وتابع البيان "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية هجمات على مناطق في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من المقاطعة"، وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت نحو 150 عسكرياً، كما استسلم 5 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".







الدفاع الروسية

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

القاهرة الإخبارية

صاروخ باليستي




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