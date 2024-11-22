اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:35 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه غسيل أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

 

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا).







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