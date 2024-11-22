الخارجية الدنماركية: نلتزم بقرارات الجنائية الدولية بشأن نتنياهو وجالانت

محمد جمال

أكدت وزارة الخارجية الدنماركية أنها ملتزم بقرارات الجنائية الدولية وأى اشتباه في وقوع جرائم حرب يوجب مقاضاة مرتكبيها.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل مترددة بشكل كبير بين تقديم استئناف للمحكمة الجنائية الدولية أو تجاهل الأمر، وذلك بعد بعد إصدار المحكمة أمس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الصحيفة أن التوجه الحالي لإسرائيل بشأن الجنائية الدولية يميل إلى التريث وانتظار إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في ظل مخاوف فى إسرائيل من إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال سرية بحق ضباط وجنود.