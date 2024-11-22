"الخارجية الأوكرانية": على المُجتمع الدولي الرد بسرعة على استخدام روسيا نوعًا جديدًا من الأسلحة

وكالات

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، الخميس، المُجتمع الدولي إلى الرد بسرعة على استخدام روسيا نوعًا جديدًا من الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة هيورهي تيخي - خلال مؤتمر صحفي في كييف، وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) - "ندعو المجتمع الدولي وكل زعيم وكل دولة تحترم ميثاق الأمم المتحدة في الوقت الحالي إلى الرد فورًا على استخدام روسيا لنوع جديد من الأسلحة".

وأضاف: "إذا تأكد أن صاروخا باليستيا عابرا للقارات قد استخدم على وجه التحديد، فإننا نعتقد أنه يمكن القول بأن روسيا تحت قيادة بوتين تدهورت إلى مستوى كوريا الشمالية، التي تطلق من آن لآخر مثل هذه الصواريخ، مما يخيف جيرانها، ويخيف العالم".

وفي وقت سابق، ذكرت أوكرانيا أن روسيا أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات على مدينة دانيبرو، لكن مسئولين غربيين اثنين أبلغا وكالة رويترز أن التحليل الأولي يُشير إلى أنه ليس صاروخا باليستيا عابرا للقارات.