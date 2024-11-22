إغلاق السفارة الأمريكية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقة

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن شرطة العاصمة لندن فجرت طردًا مشبوهًا عثر عليه بالقرب من السفارة الأمريكية في وسط العاصمة البريطانية في انفجار متحكم فيه تسبب في دوي قوي في المنطقة المزدحمة.

أغلقت الشرطة المنطقة بعد أن اقتحم الضباط شارع ناين إلمز لين، ناين إلمز، وقاموا بتطويقها، قبل إحضار الشرطة المتخصصة للتحقيق والتعامل بأمان مع الطرد، وتم اصطحاب العديد من المدنيين من المبنى بعد أن أمضوا أكثر من ساعة ونصف محبوسين بالداخل بواسطة الأبواب الأوتوماتيكية، بينما بقي الموظفون في المبنى.

في بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي X، قالت الشرطة البريطانية إن الحواجز ستظل قائمة في الوقت الحالي بينما تستمر التحقيقات في الطرد، وقال المنشور: "يمكننا أن نؤكد أن" الدوي القوي "الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة قبل فترة وجيزة كان انفجارًا متحكمًا فيه نفذه ضباط".

كما تواجد رجال الإطفاء في مكان الحادث، بالإضافة إلى فرقة الكلاب، مع حوالي 50 شخصًا - كثير منهم مواطنون كانوا يحضرون المبنى لإجراء مقابلات التأشيرة - قيل لهم البقاء خلف الحواجز بينما تستجيب السلطات وقال ضابط مسلح في مكان الحادث لصحيفة إندبندنت، "إنه أمر خطير حقًا في الوقت الحالي".

وقال احد شهود العيان وهو رجل يدعى كيفن تينكلر إنه كان ينتظر في الخارج لمدة ساعتين، وتابع: "آمل أن أصل إلى هناك اليوم ولكن كان هناك نقص واضح في المعلومات من الشرطة. كانت المعلومة الوحيدة التي حصلت عليها هي أنني نُصحت بالعودة في يوم آخر وإعادة حجز الموعد"

تُظهر الصور المنشورة من أحد المارة على الإنترنت أن الشرطة المسلحة تحرس المنطقة، بينما أغلقت دراجات نارية ومركبات للشرطة الطريق، وقالت السفارة الأمريكية في بيان اليوم X إن الشرطة تحقق في الطرد الذي ترك خارج المبنى: "شرطة متروبوليتان موجودة وأغلقت طريق بونتون من باب الحذر الشديد. سنقدم المزيد من التحديثات عندما تكون متاحة".