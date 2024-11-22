اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 52 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:07 م
أمن المنافذ يضبط 52 قضية متنوعة خلال 24 ساعة حملة أمنية - ارشيفية
محمود عبد الراضي

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط (7) قضايا، وفى مجال جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة  تم ضبط عدد (4) قضايا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2862) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (52) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم  تنفيذ عدد (240) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وجرائم تزوير المستندات تم ضبط عدد (8) قضايا.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 







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