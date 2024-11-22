ألمانيا: سنفحص قرار "الجنائية الدولية" باعتقال نتنياهو وجالانت

وكالات الأنباء

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ستفحص أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لكنها لن تتخذ خطوات أخرى حتى تكون هناك زيارة متوقعة إلى ألمانيا.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية كانت مشاركة فى صياغة نظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي من أكبر داعميها، واستدرك: "في الوقت ذاته، نتمتع بعلاقات فريدة وبمسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزيرالدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية،أصدرت الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى أداة سياسية ولا قرار سيغير الحقائق على الأرض.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضدي لن يمنعني عن مواصلة الحرب، والحرب مستمرة ولن تتوقف ولن نتخلى عن استعادة المحتجزين بقطاع غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.

وأضافت المحكمة فى بيان اليوم الخميس أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة فى القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب فى مصلحة الضحايا.