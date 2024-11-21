830 مرشحا بالكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 849 طالبًا وطالبة، وتم تقديم 8 طعون قُبلت جميعها، بينما تنازل 11 طالبًا، ليصل العدد النهائي للمرشحين إلى 830 مرشحًا بواقع 396 طالبًا و434 طالبة. ومن المقرر أن تُعقد الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، تليها انتخابات الإعادة يوم الاثنين 25 نوفمبر، ثم تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، يعقبها انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، وتختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

شدد الدكتور السيد قنديل على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ومراعاة ضوابط الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أهمية المشاركة الفعالة من قبل الطلاب في اختيار ممثليهم بشكل يعبر عن تطلعاتهم.

وتُشرف على الانتخابات اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور أحمد عليق مستشار الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الإتحادات الطلابية، الدكتور امام صلاح، عضو قانوني وهيئة تدريس، عدد 2 طلاب مشاركين من غير المرشحين للانتخابات.

إلى جانب اللجنة المعاونة التي تضم اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة أمين عام الجامعة،و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي عضو هيئة التدريس، والأستاذ طارق علي مصطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والأستاذ كريم سيد محمد محمود مدير مكتب نائب رئيس الجامعة، و محمد حافظ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.