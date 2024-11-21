10 نصائح عاجلة من مركز المناخ للمزارعين.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

يتوقع خبراء الطقس إلى سيطرة كتلة شمالية باردة رطبة بداية من الاثنين القادم 25 نوفمبر ينتج عنها انخفاض كبير ومفاجئ في درجات الحرارة لتهبط هبوط كبير نهاراً لتلامس الحرارة حد الـ 12 – 13 °م ليلاً ليسود جو شتوي بارد مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة نهاراً على جنوب الصعيد "زيادة التذبذبات الحرارية".

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاعتبارات والاحتياطات الزراعية:

1 - التوقف عن الري لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيه خاصة الري بالغمر .

2- سرعة تصفية المياه من خطوط المحاصيل الحساسة لزيادة الرطوبة مثل الفراولة والبطاطس والفاصوليا في حال زيادة هطول الأمطار في مناطق زراعتهم.

3- الاستعداد التام للوقاية من مجموعة الأمراض المحبة للمناخات الباردة الرطبة على الفراولة والبطاطس الشتوي والثوم والبصل والفاصوليا والبسلة وهي امراض الانثراكنوز والبياض الدقيقي والندوة المتأخرة على البطاطس والبدرية على الطماطم .

4- التربس على كل الزراعات والحلم الدودي مثل الفلفل والبطاطس والذين يحتاجون محاصرتهم فوراً نتيجة سرعات الرياح واحتكاك النباتات .

5- توصية خاصة لبساتين البرتقال: هذه الفترة مثالية جداً بسبب زيادة التذبذبات بين الليل والنهار وزيادة فرق الحرارة وانخفاض الحرارة ليلاً ، وهي ظروف مثالية جداً للتحجيم والتلوين الطبيعي المتجانس وتقلل جداً من خطورة ذبابة الفاكهة (ويجب استغلال ذلك للاستعداد لموسم الجمع ، ويمكن استخدام مركبات البوتاسيوم (نترات او سترات) للمساعدة على إتمام عمليات التلوين الطبيعي بدون استخدام اى مركبات أخرى .

6 -سرعة التجهيز لعمليات الخدمة الشتوية "مانجو – زيتون – متساقطات" نظراً لاقتراب انخفاض الحرارة ليلاً وبرودة جوف الأرض بالتالي ضعف تحلل اسمدة الخدمة الشتوية وبقاء معظمها بدون تحلل حتى بداية الصيف وفقدان قيمتها وتأثيراتها مع ضرورة إضافة الكبريت الزراعي والسوبر فوسفات مع اسمدة الخدمة وسرعة اجراء التقليم يليه التطهير بمركبات النحاس .

7- بالنسبة الزراعات تحت الانفاق البلاستيكية، ينصح بتقديم مواعيد التغطية هذا الموسم مع العناية الفائقة بمركبات الفسفور والكالسيوم بإضافات مبكرة.

8- توصية خاصة لمزارعي القصب "غرس أو خلفة " الطقس ظهور مبكر لدودة القصب الصغرى ، لذلك المكافحة المبكرة مطلوبة و العناية بعالي الفسفور ، نفس الأمر لمزارع الموز "مطلوب على الأقل من 3 إلى 4 لتر حامض فسفوريك مرة أسبوعيا على الأقل".

9- بداية زراعة القمح والفول والطبية العطرية " كمون ، يانسون ، كراوية ،شمر ، بردقوش ، كسبرة" .

10- الحفاظ على السلامة الشخصية من نزلات البرد خاصة اللى عند النزول فى الصباح الباكر بسبب فرق الحرارة كبير بين النهار والليل .

