وزير الخارجية يلتقى مع أعضاء الجالية المصرية فى الكونغو الديمقراطية

كتب أحمد جمعة

فى إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة كينشاسا، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأعضاء الجالية المصرية المقيمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أكد الوزير عبد العاطي على أن الدعم والتواصل المستمر لوزارة الخارجية والهجرة مع الجاليات بالخارج يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيراً إلى الدور الفاعل الذي تقوم به السفارات والقنصليات المصرية في متابعة أوضاع الجاليات المصرية وتقديم كافة الخدمات لتيسير أعمالهم وإقامتهم في الخارج وتذليل أية عقبات تواجههم، في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم الجاليات المصرية وتوفير الرعاية لها.

واستعرض د. بدر عبد العاطي خطة الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية وعلى رأسها رقمنة المعاملات القنصلية، من أجل تيسير الخدمات القنصلية على المواطنين المصريين في الخارج، وكذلك إطلاق عدد من الخدمات والمبادرات للمصريين بالخارج.

وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى الدور الهام الذي تضطلع به الجاليات المصرية في دعم الوطن، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به الجالية المصرية في الكونجو الديمقراطية في تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات الخدمية الهامة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين الشعبين المصري والكونجولي.

وحرص الوزير عبد العاطي على التعرف على التحديات التي يواجهها أعضاء الجالية المصرية في الكونجو، والاستماع إلى أية مقترحات وأفكار من شأنها تعزيز التعاون بين السفارة وأبناء الجالية.