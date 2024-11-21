وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة عامة بمحور شينزو آبى.. صور

كتب سيد الخلفاوى - سارة وائل

افتتح أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مكتبة عامة بمحور شينزو آبى بمدينة نصر تقدم خدمة قراءة الكتب المجانية، وذلك بحضور عدد كبير من الأطفال ومسئولى محافظة القاهرة ووزارة الثقافة.

وتنشر محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، مكتبات عامة، تقدم خدمة قراءة الكتب المجانية بمنطقة شينزو آبى بمدينة نصر والتى أقامتها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنشر المكتبات العامة فى كافة الأحياء إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك لتشجيع النشء على القراءة والبحث ورفع المستوى الثقافى.

والمكتبة وهى ضمن مجموعة من المكتبات التى ستقوم الدولة بنشرها فى عدة مناطق بالتعاون مع وزارة الثقافة تضم مجموعة كبيرة من الكتب فى مختلف فروع العلم، والمعرفة، وكتب الأطفال، والقصص وغيرها.

وتعمل المكتبه طوال الأسبوع من 8 الصبح ل 10 مساءا،وتقدم المكتبات خدماتها مجانية.



خلال الافتتاح



وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة عامة بمحور شينزو ابى



وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة عامة