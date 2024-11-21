واتساب تطلق ميزة جديدة لتمكين المستخدمين من قراءة الرسائل الصوتية

كتبت هبة السيد

أعلن واتساب اليوم عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب مباشرة داخل التطبيق، تهدف هذه الميزة إلى تسهيل التواصل وتوفير الوقت للمستخدمين، خاصة في المواقف التي يصعب فيها الاستماع إلى الرسائل الصوتية.

مواكبة المحادثات بسهولة وسرعة

تتيح ميزة التفريغ الصوتي للمستخدمين قراءة محتوى الرسائل الصوتية بدلاً من الاستماع إليها، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الأماكن الصاخبة أو أثناء التنقل، كما أنها مفيدة للرسائل الصوتية الطويلة التى تستغرق وقتاً أطول للاستماع إليها.

الخصوصية والأمان

وتلتزم واتساب بحماية خصوصية المستخدمين، لذلك يتم تشفير النصوص الناتجة عن التفريغ الصوتي من طرف إلى طرف، تماماً مثل الرسائل الصوتية الأصلية، ما يعني أن لا أحد، ولا حتى واتساب، يمكنه قراءة أو الاستماع إلى هذه الرسائل.

كيفية استخدام الميزة

لتمكين هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات > الدردشات > التفريغ الصوتي للرسائل الصوتية واختيار اللغة المفضلة لديهم. بعد ذلك، يمكنهم تحويل أي رسالة صوتية إلى نص بالضغط لفترة طويلة على الرسالة والنقر على "تفريغ صوتي".

توسيع نطاق الدعم اللغوى

تتوفر ميزة التفريغ الصوتي حالياً بعدة لغات، مع خطط لتوسيع نطاق الدعم اللغوي في المستقبل القريب.