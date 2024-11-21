هيئة الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة

كتبت – مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت الهيئة، إلى أن هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.