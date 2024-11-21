محافظ القاهرة: نتطلع للاستفادة من الدراسات الأكاديمية لتطوير المحافظة

كتب سيد الخلفاوى

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فى ورشة العمل التى أقامتها كلية الهندسة جامعة القاهرة برئاسة أ.د حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة تحت عنوان " مبانى الأسواق التاريخية بالقاهرة، والتطوير الحضارى".

وشارك فى الندوة دكتورة دليلة الكردانى أستاذ الهندسة المعمارية ، ودكتورة سهير زكي حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، والجامعة الألمانية بمصر، وممثلى عدد من الجهات البحثية الدولية .

تناولت الندوة كيفية الاستفادة من تطوير الأسواق التاريخية بالقاهرة كسوق باب اللوق ، مع تحقيق الاستدامة الاقتصادية للحفاظ على المبانى المطورة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أن المحافظة تتطلع إلى الاستفادة من الدراسات الاكاديمية لتطوير القاهرة والحفاظ على إرثها التاريخى ، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لكافة آراء التطوير سواء الناتجة عن الدراسات البحثية للجامعات أو المقدمة من المجتمع المحلى والقطاع الخاص بهدف إحياء عمران العاصمة و الحفاظ على التراث الاجتماعى والثقافى بها.

وأشار محافظ القاهرة خلال ورشة العمل إلى أن القاهرة مدينة عريقة يتخطى عمرها 1055 عام، وشهدت خلال السنوات العشر الماضية أعمال تطوير كبيرة قامت بها أجهزة الدولة فى مجال البنية التحتية، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف إحياء القاهرة التاريخية وإعادة رونقها القديم.

