فيينا تودع سيارات الأجرة " التاكسى" يعمل بالبنزين يناير 2025

أ ش أ

تودع العاصمة النمساوية فيينا، مطلع العام الجديد سيارات الأجرة " التاكسى" التي تعمل بالوقود التقليدي " البنزين " .



وذكرت منصة " دير ستاندرد " الأوروبية، أنه اعتبارًا من يناير من العام المقبل يجب أن تكون جميع سيارات الأجرة الجديدة في فيينا، سيارات كهربائية بينما تشير الإحصائيات إلى أن 2.6% فقط حاليا من أسطول سيارات الأجرة كهربائي .



ولفتت المنصة إلى أن أموال التمويل للسيارات الكهربائية من مدينة فيينا والحكومة الفيدرالية متوافرة ولكنها نادراً ما تستخدم.



وأشارت المنصة إلى التزام بلدية فيينا بضرورة أن تكون سيارات الأجرة المسجلة في العام الجديدة كهربائية وذلك في أطار "الخطة الرئيسية للتنقل 2030" التي وضعتها وزيرة حماية البيئة ليونور جيفيسلر.



وأوضحت المنصة أنه من المقرر أن يتم استبدال ما يقرب من 8200 سيارة أجرة في فيينا تدريجياً بسيارات محلية خالية من الانبعاثات ومع ذلك، لا يزال أمام إزالة الكربون من قطاع النقل طريق طويل .



ووفقا لدراسة أجرتها غرفة التجارة في فيينا، فإن 220 سيارة أجرة فقط أو 2.6% من الأسطول تعمل بالكهرباء بالكامل.