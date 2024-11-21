اليوم السابع
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غدًا.. طقس معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الخميس، 21 نوفمبر 2024 03:18 م
غدًا.. طقس معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الجمعة 22 نوفمبر 2024، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، غدًا، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع، غدًا نشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.







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