عضو لجنة الصحة بالبرلمان: قانون المسئولية الطبية يحمى المريض والطبيب

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أستاذ علاج الأورام عضو لجنة الصحة بالبرلمان، خلال مؤتمر مستشفى الأورام بطب عين شمس المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه تم تحويل قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء إلى البرلمان وهو قانون موجود فى جميع دول العالم. وأوضحت، إن السعودية ودبى والولايات المتحدة كل هذه الدول لديها قانون المسئولية الطبية، مضيفة، إن القانون يشمل حماية حقوق المريض وحماية الطبيب.

وأكدت، أن التصور هو أن الطبيب لا يقتل مع سبق الإصرار والترصد أو نتيجة الإهمال، موضحة، أنه لا يمكن معاقبة الطبيب بسببهما لأن أى خطا يكون غير مقصود، ولا يتم معاقبة عقوبة القتل، ولا يكون إهمال من الطبيب، ولابد أن يكون هناك لجنة عليا فى كل محافظة يلجا إليها المريض إذا شك فى أى اجراء خطأ ارتكبه الطبيب، مشيرة إلى أن لجنة الصحة ستصوت على القانون، ثم التصويت عليه من أعضاء البرلمان وهم 596 عضوا، موضحة أن يوم الأحد المقبل سيدخل لجنة الصحة للتصويت عليه.

من جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن أى عيادة مرخصة لا يتم عمل تصالح فيها، وإنما التصالح يتم على العيادات غير المرخصة، وأضافت، أنهم فى انتظار سن قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أننا نرغب أن يكون قانون منضبط يحمى الأطباء و يحافظ على حقوق المرضى، ونحن كأطباء مصر لا نقبل أى خطا فى حق المريض، ولكن نطالب بطريقة محترمة للتعامل مع الأطباء مضيفا، إن قانون المسئولية الطبية ننتظر مناقشته فى البرلمان بعد إرساله من مجلس الوزراء.