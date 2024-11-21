اليوم السابع
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ضبط مخزن غير مرخص يعيد تعبئة مرقة دجاج شهيرة ويتلاعب بالصلاحية

الخميس، 21 نوفمبر 2024 11:10 ص
ضبط مخزن غير مرخص يعيد تعبئة مرقة دجاج شهيرة ويتلاعب بالصلاحية ضبط مخزن غير مرخص
كتبت – مرام محمد

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شنت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية، حملة تموينية، على الأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت مديرية تموين الجيزة في بيان لها، إن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يعيد تعبئة مرقة دجاج شهيرة في عبوات أخرى ثم يغير شكل العبوة وتاريخ صلاحيتها لتمديد تاريخ الصلاحية والتلاعب في تاريخ الإنتاج دون ترخيص وتفويض من الشركة أو الجهات المختصة.

وأضافت المديرية أنه تم مصادرة الكمية بعدد 120 كرتونة، بكل كرتونه 40 علبة، وبكل علبة 24 في 2 مكعب، وتم مصادرة المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بشأنها.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على إحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور للاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وشدد على التأكد من سلامة السلع المتداولة وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.







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