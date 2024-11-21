اليوم السابع
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ضبط متهم ووالده لنصبهم على المواطنين فى القاهرة الجديدة

الخميس، 21 نوفمبر 2024 12:16 م
ضبط متهم ووالده لنصبهم على المواطنين فى القاهرة الجديدة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث من القبض على شخص ووالده لاتهامهم بالنصب على المواطنين في ملايين الجنيهات وتوظيف أموالهم فى قطع غيار السيارات وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية ، بلاغات من المواطنين بقيام نصاب ووالده بالاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بهف توظيفها في قطع غيار سيارات بالقاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان و تبين من خلال الفحص أن المتهمين نصبوا على المواطنين في 50 مليون جنيها بهدف التحصل على أرباح من تجارة قطع غيار السيارات وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة المختصة

 







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