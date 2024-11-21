رئيس الوزراء يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالخارجة

كتبت هند مختار

خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم؛ تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة بالمحافظة، وذلك أثناء تواجده بمحطة مياه ٣٠ يونيو، التابعة لقطاع الوادي الجديد، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

واستمع رئيس الوزراء، خلال التفقد لشرح من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و المهندس احمد عبدالوهاب، مدير منطقة الخارجة لمياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات الاصطفاف الذي يأتي فى إطار جهود المحافظة للتأكد من جاهزية واستعداد مدينة الخارجة للتعامل مع أى أحداث، خاصة مع بدء فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

واستعرض رئيس الوزراء معدات الاصطفاف، والتى تشمل: سيارات خاصة بتسليك الصرف الصحي، وسيارات مياه بسعات مختلفة، وسيارات كسح وشفط للمياه، وسيارات كباش لرفع الرواسب من مطابق الصرف الصحي، وسيارات قلاب، هذا بالاضافة إلى سيارة مجهزة بمعمل مياه خاصة بسحب عينات مياه لفحصها والتأكد من صلاحيتها، ومعدات ثقيلة " لودر وحفار".

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات محطة مياه 30 يونيو، حيث تمت الاشارة إلى أن طاقتها التصميمية تصل إلى 4800 م3/يوم، وتخدم أكثر من 8000 نسمة.

وفي الختام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة اتخاذ مختلف التدابير اللازمة وتنفيذ العديد من السيناريوهات التدريبية التي تضمن الجاهزية للتعامل مع أي أحداث أو أزمات طارئة تخص الأمطار، والتقليل من آثارها.