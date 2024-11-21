اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الشيخ نعيم عاطف شيخ كنيسة قصر الدوبارة

الخميس، 21 نوفمبر 2024 12:05 م
رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الشيخ نعيم عاطف شيخ كنيسة قصر الدوبارة رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الشيخ نعيم عاطف شيخ كنيسة قصر الدوبارة
كتب: محمد الأحمدى

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بقلوبٍ ممتلئةٍ بالحزن والأسى، تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الشيخ نعيم عاطف، شيخ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والذي انتقل إلى المجد السماوي اليوم الخميس، بعد حياة حافلة بالإبداع والإيمان والخدمة المخلصة.

وذكر بيان للدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية "لقد فقدنا اليوم مبدعاً استثنائيًا، تاركًا إرثًا روحياً وأدبيًا وفنيًا يعبر عن عمق محبته لله والكنيسة. كان مثالًا للإنسان المكرَّس للخدمة، والذي دمج إيمانه العميق مع حسه الإبداعي لإثراء الكنيسة من حوله.

وتابع: نشكر الله على حياته التي كانت شهادة حيّة لمحبة الرب. نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأسرته ولكل من تأثر بإبداعاته وحضوره المميز، طالبين أن يملأ الرب القلوب برجاء القيامة والحياة الأبدية.

 







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