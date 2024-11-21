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درجات الحرارة حتى الثلاثاء.. انخفاض العظمى فى القاهرة والصغرى تسجل 18درجة

الخميس، 21 نوفمبر 2024 12:22 م
درجات الحرارة حتى الثلاثاء.. انخفاض العظمى فى القاهرة والصغرى تسجل 18درجة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض بقيم تتراوح من (4:3) درجات على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، موضحة درجات الحرارة المتوقعة من الخميس 21 نوفمبر إلى الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على النحو التالي:

الخميس 21 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

الجمعة 22 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

الإثنين 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الثلاثاء 26 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.







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