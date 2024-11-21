درجات الحرارة حتى الثلاثاء.. انخفاض العظمى فى القاهرة والصغرى تسجل 18درجة

كتبت – مرام محمد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض بقيم تتراوح من (4:3) درجات على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، موضحة درجات الحرارة المتوقعة من الخميس 21 نوفمبر إلى الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على النحو التالي:

الخميس 21 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

الجمعة 22 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

الإثنين 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الثلاثاء 26 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.