جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2024/2025، للصف الثاني الإعدادي (الفصل الدراسي الأول)، والتي تنطلق الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

- الأحد 24 نوفمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الإثنين 25 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

- الأربعاء 27 نوفمبر 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

- الخميس 28 نوفمبر 2024: امتحان مادة الدراسات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان شهر نوفمبر يستهدف جميع صفوف النقل عدا أطفال الصفين الأول والثاني الابتدائي، إذ يتم تقييم هؤلاء الطلاب من خلال معلم المادة، مشيرة إلى أن اختبار شهر نوفمبر سينطلق في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري.

وأرسلت الوزارة، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، مؤكدة على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر.