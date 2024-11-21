جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب أولى ثانوى فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2024/2025، للصف الأول الثانوي (الفصل الدراسي الأول)، والتي تنطلق الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024، على النحو التالي:

- الأحد 24 نوفمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الإثنين 25 نوفمبر 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- الأربعاء 27 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الثانية.

- الخميس 28 نوفمبر 2024: امتحان مادتي العلوم المتكاملة، والتربية الوطنية.

- الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادة التاريخ.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط وإجراءات ومواصفة امتحان شهر نوفمبر 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، موضحة أنه يتعين على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بكل إدارة.

وأشارت الوزارة إلى أن بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي العام المدارس الرسمي، والرسمي لغات، والخاص والخدمات، يتم امتحانهم ورقيا طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاث نماذج امتحانيه تسلم الإدارة المدرسة تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية).