تعرف على تاريخ أبرز أديرة المهجر فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر دير البابا أثناسيوس الرسولى من أبرز أديرة المهجر فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث بدأت فكرة إنشاؤه عام 2001 أثناء لقاء الأنبا أنتونى مع القمــص متاؤس الأنطونى وهو الأنبا دانييــل حاليًــا والقمــص مينا البرموسى بمقر الإيبارشية وأثناء اجتماع قداسة البابا شنودة الثالث مع كهنة الإيبارشية فى أغسطس 2001م، وبارك قداسته هذا المشروع الروحى وسط ترحيب جميع الكهنة والشعب، وتم توقيع عقد الشراء يوم الجمعة 28 أغسطس 2004م.

الإعلان عن البدء فى إنشاء الدير القبطى

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه تم نشر أول خبر عن الدير فى الجريدة المحلية للمنطقة واسمها Scarborough Evening News فى يوم الجمعة 5 يونيــو 2004م ، وكان عبارة عن مقال تم التعريف فيه بنظام الرهبنة والأديرة.

وكلـف نيافة الأنبا أنتونى كلً مــن القمــص أنجيلوس الأنطونى وكيل الإيبارشية والقس سمعان الأنبا بولا كاهن كنيسة مارجرجس والبابا أثناسيوس الرسولى بنيوكاسل باستلام الدير وذلك بتاريــخ 28 أغسطس 2004م ، لوجود نيافته مع البابا شنودة الثالث خارج الإيبارشية فى زيارة رعوية.

وصف الدير:



المبنى الرئيسي للدير: مكــون مــن ثلاثة طوابــق ، يحتــوى الطابــق الأرضــي علــى الكنيســة وإلــى جوارهــا توجــد المكتبة الاســتعارية ، بالإضافــة إلــى صالــون لاســتقبال الــزوار وفــي الجانــب الآخــر توجد المائــدة الخاصــة بالــزوار وملحقاتهــا ، والمطبــخ الرئيســي . أمــا الطابــق الثانــى فيشــمل قلاية أســقف الديــر » حاليًــا نيافــة الأنبا أنتونى « . وبعــض قلالى الآبــاء الرهبــان ، وأيضــا يوجــد بــه مطبــخ ثــانٍ . وفــي الطابــق الثالــث توجــد باقــى القلالى ، بالإضافــة إلــى مطبخ ثالــث

مبنى قلالي الآباء الرهبان

COTTAGES مساكن الزوار : هناك ثلاثة منازل للضيافة كل منها قائم بذاتــه وأمــام كل منــزل حديقــة صغيــرة مزينــة بالــورود ، وتســتخدم هــذه المنــازل حاليًــا لإقامــة ومبيــت الســادة الــزوار الذيــن يأتــون للديــر لقضــاء فتــرات خلــوة بــه



مدخل دير البابا أثناسيوس الرسولى