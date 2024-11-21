تعرف على أسس استخدام المضادات الحيوية للطيور

كتبت أسماء نصار

المضادات الحيوية ھي عبارة عن مواد ذات أصل طبيعي تنتجھا بعض أنواع الفطريات والخمائر أثناء نموھا، وقد نجحت الأبحاث في استنباط طرق لتخليق بعض أنواع المضادات الحيوية معملياً وهى تستخدم إما لقتل أو تثبيط البكتيريا التي تصيب الحيوان والإنسان بأمراض خطيرة.

وھناك أسس مھمة يجب اتباعھا بعناية وأخذھا في الاعتبار عند استخدام المضادات الحيوية، نتعرف عليها في التقرير التالى:

1- استخدام المضاد الحيوي بأسرع ما يمكن بعد ظھور الأعراض وقبل تكاثر البكتيريا بكثافة داخل الأنسجة، وتحدث أضراراً لا يمكن تداركھا، وأكبر مثال علي ھذا المرض التنفسي المزمن المركب.

2- يجب استخدام الجرعة الكاملة مع تطبيق تعليمات الإستخدام بمنتھي الدقة كما ھو مدون علي عبوة المضاد الحيوي ، فمن المؤكد أن عدم إعطاء الجرعة العلاجية الكاملة تلعب دورا رئيسيا في تولد المقاومة في البكتريا ضد المضادات الحيوية علاوة علي عدم الشفاء التام من المرض.

3- يجب أن تمتد فترة العلاج من 3 إلى 5 أيام وذلك حسب شدة الإصابة بالمرض وحالة الطيور.

4- تستخدم المضادات الحيوية ذات التأثير المثبط للبكتريا في الحيوانات المصابة بالعدوى البكتيرية الحادة وجھازھا المناعي نشط، في حين تستخدم المضادات الحيوية ذات التأثير القاتل للبكتيريا في الحيوانات الصغيرة في السن والتي لم يتطور جھازھا المناعي بعد ومصابة بالأمراض التى تصيب تلك الحيوانات بظاھرة أنتان الدم أو المصابة بتثبيط مناعي أو أمراض مزمنة.