اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: الضربات بصواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع أدخلت ملامح صراع عالمى فى أوكرانيا

الخميس، 21 نوفمبر 2024 08:24 م
بوتين: الضربات بصواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع أدخلت ملامح صراع عالمى فى أوكرانيا بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الضربات بصواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع على الأراضي الروسية أدخلت ملامح صراع عالمي على الصراع في أوكرانيا.


وأضاف بوتين: "أنه منذ هذه اللحظة، كما أكدنا مرارا وتكرارا، اكتسب الصراع في أوكرانيا، الذي أثاره الغرب، عناصر ذات طبيعة عالمية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.


وقال الرئيس الروسي إن الدفاعات الجوية الروسية صدت جميع الهجمات والصواريخ بعيدة المدى غربية الصنع أطلقت على منشآت عسكرية في منطقتي كورسك وبريانسك.


وتابع بوتين، أن المنشآت العسكرية الموجودة على أراضي منطقتي بريانسك وكورسك الروسيتين تعرضت للهجوم في 19 نوفمبر بستة صواريخ تكتيكية من طراز ATACMS المصنعة في الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق في 21 نوفمبر، خلال هجوم صاروخي مشترك نفذته أنظمة Storm Shadow المصنعة في المملكة المتحدة.

وأكد أن الدفاعات الجوية الروسية صدت جميع الهجمات.







بوتين

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة