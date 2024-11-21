اليوم السابع
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باقٍ 99 يومًا على رمضان.. تعرف على موعد بداية الشهر الكريم فلكيًا

الخميس، 21 نوفمبر 2024 04:00 ص
باقٍ 99 يومًا على رمضان.. تعرف على موعد بداية الشهر الكريم فلكيًا هلال رمضان
كتب: محمود راغب

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حوالى 99 يوما باتت تفصلنا على شهر رمضان 2025، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد أول أيامه، وتشير الحسابات الفلكية أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى: "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".







شهر رمضان

بدايه شهر رمضان

اول يوم رمضان

اخر يوم رمضان

سحور اول يوم رمضان

افطار اول يوم رمضان



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