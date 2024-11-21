اليوم السابع
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واتخاذ الإجراءات القانونية..

النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط

الخميس، 21 نوفمبر 2024 12:20 م
النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط النيابة العامة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات؛ كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

 

 







محافظة الاسكندرية

انهيار شرفات المباني

النيابة العامة

النائب العام




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