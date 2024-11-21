الصحة: فاتورة تطبيق التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى 51.2 مليار جنيه

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم خدمات صحية بأعلى معايير.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن عدد المسجلين بـ"منظومة التأمين الصحي الشامل"، فى محافظات المرحلة الأولى بلغ 5.431 مليون منتفع، بإجمالي خدمات مقدمة 49 مليون و686 ألف خدمة طبية، فضلاً عن 30 مليون و110 ألف خدمة طب أسرة، وإجراء 620 ألف عملية جراحية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن متوسط نسب رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل وصلت 90%، وذلك من خلال 247 منشأة مسجلة وحاصلة على معايير الاعتماد القومية، و2 مستشفى معتمد دوليًا، وأول مستشفيين خضراء باعتراف دولي، وذلك بتكلفة 51.2 مليار جنيه.

ومن جانبة قال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية: "نجحنا في تطوير رحلة علاج المرضى، بدءًا من الحجز الإلكتروني والتسجيل الصحي، مرورًا بالتقييم الطبي والتشخيص، وصولًا إلى وضع خطة العلاج وتنفيذها باستخدام الوصفات الطبية الإلكترونية، مع تقديم الرعاية المستمرة والمتابعة والإحالة عند الحاجة، وتقييم رضا المرضى والتواصل المستمر معهم".

وأكد، أن هدف الهيئة الأسمى هو ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين، حيث تجاوزت نسب رضا المستفيدين في منشآت الهيئة 91%. وأشار إلى أن تطبيق مفهوم الرعاية الصحية الأولية كان من الركائز الأساسية لنجاح تطوير رحلة علاج المرضى والحفاظ على الصحة العامة والوقاية، مؤكدًا ارتفاع معدلات التردد على هذه الخدمات بنسبة 74%، والعمل المستمر على توسيعها.

وأضاف الدكتور السبكى، أن ميكنة العمل فى مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بنسبة 100% والمستشفيات بنسبة 80% سهّلت وصول المواطنين للخدمات.