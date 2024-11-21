الصحة العالمية: حالات الكوليرا بلغت 486760 ألفا و4018 وفاة فى 33 دولة بالعالم

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه من 1 يناير إلى 27 أكتوبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي قدره 486760 حالة كوليرا وإسهال مائي حاد و4018 حالة وفاة من 33 دولة عبر 5 مناطق لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت، إنه في حين أن عدد الحالات المبلغ عنها في أكتوبر 2024 أقل بنسبة 42% عن نفس الفترة في عام 2023، فقد زاد عدد الوفيات بنسبة 54% - مما يعكس تحديات الاستجابة الشديدة في بيئات تفشي المرض، وأدت عوامل مثل الصراع والنزوح الجماعي والكوارث الطبيعية وتغير المناخ إلى تكثيف تفشي المرض، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من الفيضانات، حيث تؤخر البنية التحتية الضعيفة والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية العلاج.

وقد أدت هذه الديناميكيات عبر الحدود إلى جعل تفشي الكوليرا أكثر تعقيدًا وصعوبة في السيطرة عليه.

ومنذ التقرير الأخير، تم الإبلاغ عن فاشيات جديدة للكوليرا في العراق (571 حالة ووفاة واحدة)، ولبنان (حالة واحدة دون وفاة)، وجنوب السودان (49 حالة ووفاة واحدة)، ليصل إجمالي عدد البلدان المتضررة في عام 2024 إلى 33 دولة.

وفي نوفمبر، تم تحقيق إنتاج قياسي من لقاحات الكوليرا الفموية، وهو الأعلى منذ عام 2013، بفضل التركيبات الجديدة وطرق الإنتاج التي تم تقديمها وتأهيلها مسبقًا هذا العام. وعلى الرغم من هذا التقدم، بلغ متوسط ​​مخزون الطوارئ من لقاحات الكوليرا الفموية أقل من 600 ألف جرعة في أكتوبر - وهو أقل بكثير من الهدف المتمثل في 5 ملايين جرعة مطلوبة لمخزون الطوارئ في جميع الأوقات للاستجابة الفعالة لتفشي المرض. ويستمر هذا النقص المستمر في إعاقة الجهود الرامية إلى السيطرة على تفشي الكوليرا والاستجابة السريعة لانتشار المرض.

