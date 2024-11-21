السكة الحديد: غدا أولى رحلات قطار الشباب لتنشيط السياحة الداخلية

كتب سيد الخلفاوى

ينطلق مساء غد الجمعة أولى رحلات قطار الشباب وذلك ضمن برنامج (اعرف بلدك) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

ويتم تنظيم رحلات قطار الشباب خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 حتى يوم 27 فبراير 2025 بمعدل قطارين أسبوعيًا فى الاتجاهين حيث يقوم من القاهرة إلى أسوان رحلة الذهاب يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب ورحلة العودة من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس من كل أسبوع خلال تلك الفترة.



جدير بالذكر أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه، على أن يقوم القطار من القاهرة إلى أسوان مساء كل يوم جمعه الساعة الخامسة مساءً والعودة من أسوان إلى القاهرة كل يوم خميس، الخميس الساعة الثامنة مساءً أسبوعيًا ويقف بمحطات (صعيد مصر - الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) فى الذهاب والعكس فى العودة.