اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل وفد من الكنيسة الإريترية

الخميس، 21 نوفمبر 2024 09:48 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل وفد من الكنيسة الإريترية البابا تواضروس الثانى يستقبل وفد من الكنيسة الإريترية
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرا في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، وفدًا من كنيسة التوحيد الأريترية الأرثوذكسية، ضم كل من صاحب النيافة المطران أبونا باسيليوس المدبر العام للكنيسة والأب بركات رئيس مكتب العلاقات الخارجية والمراسم بالمجمع المقدس، الذي سلم قداسته رسالة من المجمع المقدس الإريتري، وذلك لبحث الإجراءات الكنسية المطلوبة، من أجل إجراء الانتخابات الخاصة باختيار بطريرك جديد لإريتريا.

وقد تناقش الوفد مع الوفد القبطي المكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة التوحيد الأريترية الأرثوذكسية، بضرورة مشاركة أي من الكنيستين في إجراءات انتخاب بطريرك جديد.

وقد تم الاتفاق على إجراء الانتخابات في إريتريا يوم 9 ديسمبر القادم. على أن تجرى مراسم تنصيب البطريرك الجديد في شهر يناير 2025 في العاصمة أسمرة.

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 لقاء البابا تواضروس الثانى مع وفد الكنيسة الإريترية 

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكنيسه الاريتريه

كنيسه اريتريا



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