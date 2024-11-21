اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى مدينة 6 أكتوبر

الخميس، 21 نوفمبر 2024 02:23 م
إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى مدينة 6 أكتوبر إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.







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