إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.