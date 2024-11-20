اليوم السابع
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وزارة الصحة: تسهيل وصول خدمات الأشعة إلى المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 02:41 م
وزارة الصحة: تسهيل وصول خدمات الأشعة إلى المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد  الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة تسهيل وصول خدمات الأشعة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان  للأشعة أنه تم إطلاق ثلاث وحدات أشعة متنقلة لتقديم خدمات الأشعة المقطعية في مستشفيات رأس غارب التخصصي بمحافظة البحر الأحمر، ومستشفيات الزيتون التخصصي، والقاهرة الفاطمية، ومستشفى بدر الجامعي في محافظة القاهرة، ومستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، كما تم إطلاق وحدة أشعة متنقلة في مصنع حديد عز بمدينة السادات.

وأضاف فوزي أنه تم أيضًا تشغيل وحدة رنين مغناطيسي متنقلة في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى إطلاق وحدتي الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي بالعاصمة الإدارية ضمن مبادرة "بداية"، يومي 16 و17 سبتمبر، وبشارع الصحة بالعلمين يومي 30 و31 يوليو.


تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تبنتها وزارة الصحة لتعزيز البنية التحتية الطبية، وضمان توفير الخدمات الصحية بكفاءة وجودة عالية في جميع أنحاء الجمهورية.


أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن لجنتين فنيتين تم تشكيلهما لفحص وضبط معايير الأشعة المؤينة، ما أسفر عن ترخيص 165 منشأة طبية، منها 117 منشأة حكومية و48 منشأة خاصة، وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة، لضمان تقديم خدمات طبية متطورة وآمنة
 







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