مواعيد زيارة دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر أثناء صوم الميلاد

كتبت – بتول عصام

أعلنت الصفحة الرسمية لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، أنه سوف يتم غلق أبواب الدير سواءً للأفراد أو الرحلات، خلال 4 أيام كل الأسبوع طوال فترة صوم الميلاد المجيد.

وأوضح أن غلق الدير سيكون أيام (الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس)، ويفتح الدير أبوابه للزيارة طوال اليوم أيام (الجمعة، السبت، الأحد).

جدير بالذكر أن صوم الميلاد لعام 2024/2025، يبدء في 25 نوفمبر الجاري، ويستمر الصيام لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 7 يناير 2025، وهذه المدة تعتبر عن الآتي:

- 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

- 3 أيام تذكار معجزة نقل حبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

