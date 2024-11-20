مواطن: "زوجتى لا تصلح لرعاية طفلى وصدرت ضدها أحكام بالحبس".. التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

"حياتى انقلبت مؤخرا بعد 4 سنوات من زواجنا، بسبب تصرفات زوجتى الجنونية، وقيامها بأخذ مبالغ مالية من بعض الأصدقاء والمعارف دون علمى ومنح تلك الأموال لأحد الأشخاص حتى تتقاضى أرباح منه، وبعد شهرين اختفى وتركها مديونة بـ 4 ملايين ".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء ملاحقته زوجته السابقة بدعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لضم حضانة طفله.

وأكد الزوج:" بعت كل ما أملكه لإنقاذها شقتى وسيارتى ومنحتها المبالغ المالية التى كنت أدخرها لإنقاذها وبعد أن سددت المبالغ وتم التنازل عن الدعاوى القضائية بالمحاكم ضدها، خرجت لتكرر نفس المأساة مرة أخرى برفقة شقيقتها، مما دفعنى لتطليقها، وطالبت بحضانة طفلى لحمايته من تصرفات والدته وعدم تحملها المسئولية لرعايته".

وأشار الزوج:" أعيش فى كابوس بسبب عنف زوجتى السابقة وملاحقتها لى بالابتزاز، وأصبحت مهدد من قبل عائلة طليقتى لالزامى بسداد ديونها مرة أخرى، وقدمت المستندات التى تثبت الضرر المادى والمعنوى الواقع على بعد أن جعلت حياتى جحيم، بعد تحايلها وغشها وسرقتها أموال واختلاسها مبالغ مالية".

والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الإنفاق.