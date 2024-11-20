معهد بحوث الصحة الحيوانية ينظم 25 ندوة إرشادية فى 7 محافظات

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومعامله الفرعية سلسلة من الندوات الإرشادية البيطرية في مختلف قرى محافظات الجمهورية، شملت 7 محافظات "الشرقية، أسيوط، بورسعيد، المنوفية ، الغربية، سوهاج، والمنصورة"، بالتعاون مع المراكز الإرشادية، والإرشاد الزراعي، والمدارس.

ركزت الندوات على الأمراض المعدية بين الحيوانات والإنسان، الاستعدادات للشتاء والطرق المثلى لتربية الحيوانات في ظل التغيرات المناخية والتعامل مع الطيور المنزلية و تحقيق الامن الجويفى للمزارع الذى ينعكس ابجابياً على المنتج النهائى "اللحوم البيضاء وانتاج بيض المائدة".

استهدفت الندوات توعية صغار المربين، وربات البيوت، وطلبة الجامعات والمدارس، حيث شارك فيها أكثر من 592 فرد من الفئات المستهدفة، فى 25 قرية.

تناولت الندوات نشر الوعي بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات، وتقديم الأساليب العلمية الحديثة للوقاية من الأمراض الحيوانية، وتزويد المربين والمزارعين بالمعرفة اللازمة لتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.