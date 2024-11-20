مراسل القاهرة الإخبارية: تكهنات باستعداد روسيا لشن ضربة نووية على أوكرانيا اليوم

كتب محمد شرقاوى

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن هناك أنباء من وسائل الإعلام غير الرسمية الروسية تتحدث عن أن روسيا ربما تطلق اليوم صاروخ باليستي عابر للقارات من الممكن أن يكون حاملًا رؤوس نووية باتجاه أوكرانيا خلال الساعات المقبلة، ولكن لم تتبنى السلطات الروسية هذه المعلومات ولم يصدر أى شىء من الجانب الروسين بشأن هذه الأنباء الروسية.

وأضاف «مشيك» خلال رسالة على الهواء، أن المتحدث باسم الرئاسة اليوم علق على إغلاق السفارة الأمريكية في كييف، قائلًا إن مثل هذه الأمور متعلقة بجبهة العملية العسكرية، فيما لم تطرق وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي إلى هذه الأنباء، وأعلنت فقط عن عدد خسائر الجيش الأوكرانى، والمناطق الجديدة التي سيطرت عليها فى إطار عمليتها العسكرية فى الأراضى الأوكرانية.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن أحد المعلومات تتحدث عن أن ثلاثة قاذفات استراتيجية روسية أقلعت منذ قليل من أحد القواعد العسكرية التابعة لقوات الجو – فضائية الروسية، ولكنها معلومات غير رسمية، بينما صدرت من وسائل إعلام تكون أخبارها شبه مؤكدة.