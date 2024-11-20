محافظ الجيزة: مشروع إسكان الديسمى يضم 256 وحدة سكنية لمتضررى السيول بالصف

كتبت – مرام محمد

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، معاينة ميدانية للتجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمي المتكامل قبل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول، التي تعرضت لها عددًا من قرى مركز ومدينة الصف، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المشروع مقام وفق طراز حضاري وتم انشاؤه على مساحة 28 فدان ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور على عدد 2 شقه سكنية بمساحة 120 م2 للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وعاين المحافظ، إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد، وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي.

وتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي داخل المشروع للاطمئنان على جاهزية المحطة للتشغيل.

كما تفقد المحافظ مجموعة الحظائر المقامة داخل المشروع لتربية المواشي، والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل.

وتفقد المحافظ عددًا من المشروعات التنموية المقامة داخل المشروع لخدمة المواطنين ومنها لسوق الحضاري المقام داخله وذلك لتنظيم عملية تواجد البائعين وتوفير كافة الاحتياجات السلعية اللازمة.

وتابع جاهزية موقف السرفيس الحضاري، مؤكدًا على متابعة تزويده بكافة الخدمات والتجهيزات اللازمة.

وتفقد المحافظ مدرسة الديسمي والمقامة على مساحة 3600م2، والتي تضم دور أرضي وأربعة أدوار تعليمية تشمل كافه المراحل الدراسية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة موجهاً برفع كفاءة مدخل المدرسة ومحيطها.

وتابع المحافظ جاهزية جميع المرافق من غاز طبيعي ومياه شرب وكهرباء موجها بإجراء صيانات شامله على كافة الوحدات السكنية والمبانى داخل المشروع قبل تسليمها للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وعلي عبدالله رئيس مركز الصف.



العمارات السكنية بالمشروع



سوق حضاري بمشروع إسكان الديسمي



محافظ الجيزة يتفقد مشروع إسكان الديسمي



محطة المعالجة بالمشروع



مدرسة لكل المراحل التعليمية



مشروع إسكان الديسمي



موقف سرفيس حضاري بمشروع إسكان الديسمي